Правительство поручило организовать выдачу виз участникам "Формулы-1" без взимания сборов

СОЧИ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство подписало распоряжение, в котором поручило МИД России обеспечить выдачу виз участникам и почетным гостям чемпионата мира FIA "Формула-1", российский этап которого пройдет в Сочи, без взимания сборов. Действие постановления об ограничении въезда иностранных граждан на участников распространяться не будет, говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"МИДу России обеспечить в установленном порядке выдачу виз по заявкам организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа чемпионата мира FIA "Формула-1" и автомобильных гонок поддержки участникам, почетным гостям, представителям прессы и лицам, участвующим в подготовке российского этапа чемпионата мира FIA "Формула-1" и автомобильных гонок поддержки, для многократного въезда и выезда с территории Российской Федерации в приоритетном порядке без взимания сборов за их выдачу", - говорится в документе.

Уточняется, что Минспорт России должен составить список лиц, которые участвуют или принимают участие в организации чемпионата, затем передать этот список Минцифры и ФСБ России. Действие распоряжения правительства от 16 марта 2020 года, ограничивающее въезд иностранных граждан в Россию, которое было принято в условиях пандемии коронавируса, на лиц, внесенных в список, не распространяется.

ФСБ, ФТС и иные госорганы должны осуществлять пропуск через государственную границу Российской Федерации лиц, внесенных в список, на основании документов, удостоверяющих личность, и визы или в безвизовом порядке.