Ростовские власти увеличили коечный фонд ковидных госпиталей еще на 7%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с коронавирусом в Ростовской области за прошедшие две недели было увеличено на 7% - до 4 494. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев в ходе заседания оперштаба области во вторник.

"Коечный фонд ковидных госпиталей увеличен <...> до 4 494 коек. Содержится он в 30 моноинфекционных госпиталях в 22 муниципальных образованиях", - сказал Кобзев. В начале августа глава регионального Минздрава сообщал о расширении госпиталей, где оказывается помощь пациентам с коронавирусом, до 4,2 тыс. мест.

По словам Кобзева, загруженность коечного фонда в области остается высокой и превышает 85%.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал колоссальной нагрузку на систему здравоохранения, а введенные ранее ограничения вынужденной мерой, связанной с необходимостью сохранения здоровья. "Летальность исходов заметно выросла. Люди, которые уходят из жизни, стали заметно моложе, - отметил Голубев. - Прошу <...> на постоянном контроле держать вопросы обеспечения ковидных госпиталей кислородом, аппаратами ИВЛ, лекарствами, средствами защиты, дезинфекции, особое внимание уделять кадровому вопросу".

Ранее в ходе заседания глава территориального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев также охарактеризовал эпидситуацию в регионе как "сложную и напряженную".

Обстановка с коронавирусом в регионе

В начале августа власти области ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. Предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста стало обязательным условием при заселении в общежитие, для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания. При этом ПЦР-тест действителен только в течение трех календарных дней. Ограничения не распространяются на несовершеннолетних.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 117 620, выздоровели после заражения 102 906 человек, умерли 5 606. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.