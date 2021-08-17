Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Астраханской области сократили на 100 мест

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/ Министерство здравоохранения Астраханской области сократило коечный фонд, задействованный для лечения пациентов с COVID-инфекцией на 100 мест, при этом свободным для госпитализации остается более 20 %, сообщила пресс-служба администрации главы региона.

"С 17 августа, 50 коек выведены из состава госпиталей в ГКБ №3 им. Кирова и 50 коек - из Областной детской больницы им. Н. Н. Силищевой. Такое решение принял областной минздрав. Для лечения пациентов с ковидом в десяти лечебных учреждениях региона сохраняются 1978 коек, из них свободны 21%. Также Астраханская область значительно нарастила объемы тестирования на COVID-19 - более 3 000 тестов в сутки, показатель вырос до 404 исследований на 100 тысяч населения, которые проводят двадцать лабораторий",- говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что, благодаря росту сознательности жителей региона и увеличению числа вакцинированных, последнюю неделю госпитализаций пациентов с коронавирусом становится меньше, а выписанных из госпиталей значительно больше, чем принятых в больницу.

"Это даёт нам основание постепенно возвращать задействованные ковид-стационары к оказанию плановой медицинской помощи. Тем не менее, расслабляться рано. Продолжаем носить маски, соблюдать социальную дистанцию. И, конечно, вакцинироваться", - цитирует пресс-служба Бабушкина, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным на 17 августа в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции около 70 % лиц от плана иммунизации в регионе - это 295 398 человек, оба этапа иммунизации прошли 242 860 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 295 062 дозы вакцины "Гам-ковид-вак", 17 088 доз вакцины "Спутник лайт", 9 040 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак".

Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 48 552 случая заражения COVID-19. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1552 человека.