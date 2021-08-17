Праздничные мероприятия ко Дню государственности КБР отменили из-за коронавируса

НАЛЬЧИК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) решили не проводить массовых праздничных мероприятий ко Дню государственности республики из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона по результатам заседания оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.

День государственности Кабардино-Балкарской Республики отмечается 1 сентября.

"По итогам всестороннего рассмотрения эпидемиологической ситуации в регионе и согласно рекомендациям Главного государственного санитарного врача КБР Жирослана Пагова на заседании штаба решено праздничную линейку 1 сентября проводить только для учеников первых классов с обязательным соблюдением всех профилактических требований. Кроме того принято решение отказаться от проведения каких-либо праздничных массовых мероприятий в связи с Днем государственности республики", - говорится в сообщении.

Глава региона Казбек Коков отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение числа госпитализаций. Он подчеркнул, что необходимо и далее сохранять тенденцию, не допустить взрывного роста заболеваемости, продолжить иммунизацию населения, соблюдение ограничительных мер, добавили в пресс-службе.

На заседании штаба обсуждался вопрос готовности школ к работе в условиях текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов сообщил, что образовательные учреждения приступят к занятиям в штатном режиме с обеспечением мер профилактики (сохраняется входная термометрия, для каждого класса положено обеспечить отдельное помещение). В случае возникновения очага коронавирусной инфекции решение будет приниматься локально в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

О ситуации в регионе

По данным главного санитарного врача КБР Жирослана Пагова, на 17 августа в республике проведено 673 776 лабораторных исследований на коронавирус (за сутки - 1 539), выявлено 28 504 случая заражения, выздоровели 26 527 человек, умерли 670. Пагов отметил, что наибольший процент вакцинированных отмечается среди работающего населения, наименьший - среди студентов и людей с хроническими заболеваниями, что дает основания прогнозировать дальнейший рост заболеваемости среди них. Он напомнил, что после 1 сентября Роспотребнадзор начнет проводить полномасштабные проверки предприятий и организаций на предмет обеспечения обязательной иммунизации сотрудников.

По информации министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова в настоящее время в республике работают четыре госпиталя особо опасных инфекций с общим коечным фондом 930 единиц, из которых 116 - реанимационные. "В случае роста заболеваемости готовы к открытию госпитали на базе ЦРБ Терского и Чегемского районов, ГКБ №1 и Центра СПИД. В настоящее время в госпиталях медицинскую помощь получают 682 человека, в реанимациях находятся 89 пациентов, в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией задействовано 844 медработника", - рассказал министр.

Он пояснил, что благодаря своевременному оснащению госпиталей газификаторами и цистернами для хранения жидкого азота, есть возможность постоянно иметь запас кислорода на 2-4 суток. Для своевременного выявления вирусной пневмонии задействованы четыре компьютерных томографа, два из которых работают в круглосуточном режиме. С начала года проведено около 30 тыс. обследований, в сутки проводится больше 150.

По данным местных властей на 17 августа, вакцинацию от коронавируса в КБР первым компонентом прошли 148 762 человека, вторым - 105 904. Число провакцинированных составило 37,5% от плана для достижения коллективного иммунитета. В республике открыты 82 пункта вакцинации, которые работают без выходных с 8:00 до 20:00. Для проведения иммунизации привлечено 718 медицинских работников, 58 выездных бригад проводят иммунизацию организованных коллективов, работают мобильные пункты.