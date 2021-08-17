В Пермском кампусе ВШЭ со следующего года будет создан лицей для учеников 10-11 классов

ТАСС, 17 августа. Высшая школа экономики (ВШЭ) и правительство Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве в рамках рабочей встречи ректора ВШЭ Никиты Анисимова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в Перми. Одним из главных совместных проектов стало создание лицея ВШЭ в столице Прикамья, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"Было подписано соглашение о сотрудничестве между НИУ ВШЭ и правительством Пермского края. В числе ключевых решений, обсужденных в ходе встречи, - создание лицея ВШЭ - Пермь для учеников 10-11 классов, первый набор в который пройдет в 2022 году", - говорится в сообщении.

Планируется набрать три класса по 25 человек, которые будут учиться на территории Пермского кампуса Вышки. К 2025 году планируется построить новое здание и обучать в общей сложности около 500 детей. Средства на строительство уже заложены в бюджет.

Пермь является одним из четырех городов, в которых открыты кампусы Высшей школы экономики. В рамках совместной работы ВШЭ с пермскими властями были реализованы несколько проектов. "Высшая школа экономики представлена в регионе достаточно неплохо и с точки зрения бюджетных мест, и с точки зрения выпускников. Порядка 10 тысяч специалистов было выпущено с момента создания [кампуса] в регионе", - приводятся в сообщении слова Махонина.

Губернатор предположил, что ВШЭ может стать партнером в проектах по разработке цифровых двойников и безлюдных технологий в сфере добычи полезных ископаемых. Анисимов привел университетский округ и университетско-школьный кластер в качестве примеров совместных проектов. Эти объединения включают в себя десятки школ и тысячи педагогов в целях повышения их квалификации. Анисимов также напомнил, что Пермский край передал ВШЭ в оперативное управление большое количество зданий, которые были переделаны под учебные корпуса и общежитие.

Кампус ВШЭ создан в Перми в 1998 году, тогда в нем работали 11 преподавателей и учились 100 студентов. С тех пор он стал одним из ведущих вузов региона, в котором обучаются более 1,5 тыс. студентов, а также более 6 тыс. человек ежегодно проходят переподготовку и повышают квалификацию. Университетский округ НИУ ВШЭ - Пермь объединяет 45 образовательных организаций Пермского края, Удмуртии и Новосибирской области.