Самарские власти увеличили число мест по целевому обучению для студентов-медиков на 13,4%

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Количество мест для студентов-медиков в Самарской области, обучающихся по целевому направлению по программам бакалавриата, специалитета и ординатуры, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 13,4% и превысило 540. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Министерству здравоохранения Самарской области для государственных медицинских учреждений области определена квота приема на целевое обучение на 2021/2022 учебный год. По образовательным программам бакалавриата и специалитета в количестве 270 мест в ФГПОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава России (СамГМУ), по образовательным программам ординатуры в количестве 272 места в СамГМУ и вузах, расположенных в других регионах. В 2020 году по квотам приема на целевое обучение для обучения за счет средств федерального бюджета поступили: по программам специалитета и бакалавриата - 240 человек, по программам ординатуры - 200 человек. Дополнительно за счет средств областного бюджета были направлены на целевое обучение по программам ординатуры 38 человек", - сообщила собеседница агентства.

Доля мест на целевом обучении в общем объеме приема по специальности "лечебное дело" составила 70%, по педиатрии - 75%. "По ряду специальностей по программам ординатуры доля мест для приема на целевое обучение достигает 100% от общего объема контрольных мест приема", - отметили в Минздраве. Сейчас на целевом обучении по программам бакалавриата, специалитета и ординатуры в Самарской области находятся около 1,2 тыс. человек.

Стипендии и потребность в кадрах

В региональном Минздраве сообщили, что обучающимся, включая студентов-"целевиков", по программам специалитета выплачивают стипендии от 2,6 тыс. рублей до 4,3 тыс. рублей, ординатуры - 12 тыс. рублей, для некоторых категорий дополнительно устанавливаются социальная и академическая стипендии, размер которых достигает 13,4 тыс. рублей. Дополнительно обучающим по целевым договорам направляют меры соцподдержки в виде стипендии из средств областных медицинских организаций, являющихся заказчиками целевого обучения. "В среднем по Самарской области выплаты "целевикам" составляют: обучающимся по программам специалитета - 500 рублей в месяц, ординатуры - 1 000 рублей в месяц. Гражданам, обучающимся за счет средств Самарской области в рамках целевых договоров, из средств областного бюджета выплачивается стипендия в размере 6 717 рублей", - рассказали в Минздраве. Кроме того, в этом году прорабатывается вопрос о дополнительных стипендиях для "целевиков" за счет средств муниципальных и областного бюджетов.

Что касается дефицита кадров в сфере здравоохранения, в Самарской области ситуация осложнена в первичном звене здравоохранения. "Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в первую очередь повлияла на первичное звено здравоохранения. В настоящее время имеется потребность в кадрах в амбулаторном звене здравоохранения, а также на станциях скорой медицинской помощи", - отметили в профильном министерстве.