В Югре сняли ограничения на работу ЗАГСов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа разрешили проведение массовых церемоний бракосочетаний в ЗАГСах без ограничения числа гостей, также отменено ограничение на число участников при проведении массовых мероприятий. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано во вторник на сайте правительства региона.

С 14 июня 2021 года в Югре, согласно постановлению главы региона, находиться в помещении ЗАГСа при заключении брака могли не более восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния и фотографа. Также было запрещено проведение в ХМАО массовых мероприятий регионального и муниципального характера с числом участников более 20 человек, включая организаторов.

Согласно документу, проведение в Югре массовых мероприятий регионального и муниципального характера будет регламентировано в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля 2021 года. Так, проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1 тыс. человек возможно при коэффициенте распространения инфекции менее или равно одному, а охват тестирования должен составлять не менее 200 на 100 тыс. населения. При большем количестве участников коэффициент распространения инфекции должен быть ниже.

По данным регионального департамента здравоохранения Югры, за все время в регион поступило 590,8 тыс. комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 511,5 тыс. человек (или 67% от плана), вторым - 444,2 тыс. человек. Вакциной обеспечены все медорганизации автономного округа, дефицит отсутствует.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация, число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 17 августа общее число заразившихся в регионе превысило 68,3 тыс., выздоровели 66,3 тыс. человек, умер 1 021 пациент.