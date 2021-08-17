Спецслужбы девяти стран провели совместную антитеррористическую тренировку в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спецслужбы девяти стран СНГ провели совместную командно-штабную тренировку для подготовки к антитеррористическим учениям "Каспий-Антитеррор-2021". Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра СНГ.

"Для участия в тренинге в Москву прибыли делегации органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, органов СНГ - координационной службы совета командующих пограничными войсками, секретариата Совета министров обороны, совета руководителей подразделений финансовой разведки, представители факультета комплексной безопасности Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина", - пояснили в пресс-бюро.

На тренинге сотрудники спецслужб рассмотрели типовые ситуационные задачи по выявлению признаков терактов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли и их пресечению, механизмы организации межведомственного и межгосударственного взаимодействия и алгоритмы использования потенциала информационных систем коллективного пользования СНГ. Также до участников тренировки были доведены общий замысел и порядок проведения этапов учения.

Первый этап учения пройдет на территории восьми государств Содружества - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана - с 23 по 26 августа, второй этап (силовая фаза) - 2 сентября в городе Актау в Казахстане.