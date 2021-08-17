Без вступительных испытаний в вузы РФ предварительно зачислили более 6,5 тыс. человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. человек, по предварительным данным приемной кампании, зачислено в российские вузы без вступительных испытаний, среди них победители и призеры школьных олимпиад, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минобрнауки России.

"По предварительным итогам приемной кампании, в этом году без вступительных испытаний в российские вузы зачислено 6 557 человек. Это победители и призеры олимпиад школьников. Основными направлениями, которые они выбрали, стали: прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика, фундаментальная и прикладная физика, информатика и вычислительная техника, менеджмент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых университетах количество абитуриентов, имеющих право на зачисление вне конкурса, превысило число установленных бюджетных мест. Вузами было принято решение о зачислении поступающих олимпиадников за счет средств университета, в частности такое решение приняли НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, РАНХиГС, ИТМО и другие.

"В новом учебном году необходимо внимательно отнестись к организации олимпиад, бороться за их качество. Олимпиады стали очень важным и популярным каналом поступления в вузы. В этом году сложилась такая ситуация, что победителей и призеров олимпиад и абитуриентов-стобалльников оказалось больше, чем выделенных на некоторые направления бюджетных мест. Хочу поблагодарить ректоров, которые нашли возможность для зачисления талантливых ребят в вузы сверх контрольных цифр приема", - рассказал на заседании Совета Российского союза ректоров (РСР) глава Минобрнауки России Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Приемная кампания признана успешной

Открывая заседание, президент РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что приемная кампания в РФ прошла успешно. "Мы осуществили прием и довольны его качеством. Конкурс был очень высокий, на некоторых факультетах до 60 человек на место", - цитирует его пресс-служба Минобрнауки.

Он также поблагодарил министерство, отметив, что нововведения в особенности приема в вузы оправдались, в частности многопрофильный конкурс по нескольким специальностям и направлениям в пределах определенной группы, возможность нескольких вступительных испытаний с правом выбора абитуриентом лучших результатов ЕГЭ и междисциплинарный подход по формированию новых перечней специальностей.

Ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский в свою очередь отметил, что абитуриенты стали чаще выбирать региональные вузы. "На сегодняшний день мы отмечаем тенденцию к увеличению количества заявлений в региональные вузы. В частности в Томском госуниверситете принято рекордное для нас количество заявлений - более 40 тысяч, это порядка 10 тысяч абитуриентов. Все больше молодых людей выбирают место учебы рядом с домом, грамотно оценивая позиции университетов в рейтингах, научные и образовательные достижения региональных вузов", - сказал он.

В новость внесены исправления (18:35 мск) - уточняется количество зачисленных в вузы в первом абзаце, верно - 6,5 тыс. человек.