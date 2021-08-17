В Волгограде стартовал первый российско-французский молодежный лагерь

ВОЛГОГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Летний лагерь "Марафон на Волге" открылся в Волгограде во вторник. В рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции в нем впервые принимают участие студенты и преподаватели вузов Франции, заявила в ходе церемонии открытия председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

"Мероприятие проводится в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции. Те мероприятия, которые были подготовлены в данном проекте, как раз отвечают всем задачам, которые были поставлены президентами наших стран", - сказала Галина Быкадорова.

По данным администрации Волгоградской области, участниками смены российско-французского молодежного лагеря станут студенты Волгоградского государственного социально-педагогического университета, изучающие французский язык, а также студенты, преподаватели и сотрудники французского университета Бургонь-Франш-Конте.

Власти региона уточняют, что программа лагеря рассчитана на десять дней и включает мероприятия, которые помогут наладить взаимопонимание, лучше узнать культуру и традиции двух стран, разработать совместные проектные идеи для будущего взаимодействия. В их числе языковые мастерские, просмотр фильмов и обсуждение на двух языках, экскурсии по главным достопримечательностям Волгограда, прогулки на теплоходе по Волге.

Как сообщили в администрации региона, Волгоградская область является родоначальником побратимского движения, центром народной дипломатии. Весной 2021 года в регионе реализован российско-французский проект "Сталинград 2021". Ежегодно с 2014 года в Волгограде проводится форум "Диалог на Волге", который объединяет представителей более 20 стран. Расширение международных и межрегиональных связей отвечают целям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

С начала 2021 года Волгоградскую область посетили послы Индии, Австрии и Ирана, генеральный консул Узбекистана в городе Ростов-на-Дону, представители Франко-российской торгово-промышленной палаты, а также бизнес-делегации семи стран.