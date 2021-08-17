Запрет на работу кафе и ресторанов ночью продлили в Оренбуржье из-за коронавируса

ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса, продлив до 24 августа запрет на работу предприятий общепита ночью, а также на проведение банкетов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"До 24 августа продлен запрет на работу кальянных и проведение банкетов, корпоративов и поминальных обедов. Продлены ограничения по режиму работы общепита (с 06:00 до 00:00 по местному времени). Исключение по-прежнему действует для работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций", - говорится в сообщении.

В Оренбургской области, по данным Минздрава региона, официально зарегистрировано 62 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 355 - за прошедшие сутки. Выздоровели 51 169 человек, 1 407 пациентов умерли. В стационарах находятся 1 792 человека с диагнозом COVID-19.