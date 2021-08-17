В больнице Северной Осетии выявили нарушения в системе подачи кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Нарушения в системе подачи кислорода, а также нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) выявили в республиканской клинической больнице Северной Осетии. Об этом во вторник сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора Ольга Давыдова.

"Сотрудниками прокуратуры была проведена проверка в республиканской клинической больнице. В ходе мероприятий установлен ряд проблем. В частности, [имеется] дефицит аппаратов ИВЛ, не решен вопрос о бесперебойной подаче кислорода для обеспечения пациентов, не составлено временное штатное расписание", - сказала Давыдова на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять пациентов, находившихся в реанимации, умерли из-за нехватки кислорода. На следующее утро погибли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей.