Александр Ионов подал иск к "Новой газете" о защите чести и достоинства

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правозащитник Александр Ионов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете" с требованием опровергнуть информацию, опубликованную в статье издания.

"Я подал иск в Басманный суд Москвы из-за публикации "Шекспир и Шуберт подрывают Россию". Я требую опровергнуть изложенные там факты, как порочащие мою честь и достоинство. Других требований к этой газете у меня пока нет", - сказал Ионов ТАСС.

В Басманном суде ТАСС подтвердили получение иска от Ионова, отметив, что дата заседания еще не назначена. Комментарием "Новой газеты" ТАСС пока не располагает.

Правозащитник Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и журналиста Романа Анина. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza.