Объем средств на безопасность в образовательных учреждениях Чувашии за год вырос вдвое

ТАСС, 17 августа. Власти Чувашии в новом учебном году вдвое увеличили объем средств, предназначенных для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях республики. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы региона.

"На цели антитеррористической защищенности объектов образования и обеспечения безопасности учащихся в новом учебном году выделены бюджетные средства на сумму 110 млн рублей, что в два раза больше, чем 2020 году", - привели слова главы Чувашии Олега Николаева в пресс-службе.

По словам руководителя республики, общая оснащенность образовательных учреждений инженерно-техническими средствами и системами охраны, системами освещения на сегодня составляет более 87%, физической охраной - около 80%. Николаев добавил, что финансирование на дооснащение планируется предусмотреть и в следующем году.

В период подготовки и проведения Дня знаний 1 сентября власти Чувашии поставили задачу усилить пропускной режим в образовательных учреждениях и запретить проезд автомобилей на территории учебных заведений. Контроль за этим будут осуществлять наряды полиции.