"Летчики не спорят с Богом". Каким запомнят шеф-пилота "Ил" Николая Куимова

Герой России погиб 17 августа 2021 года при крушении Ил-112В в Кубинке. Он был за штурвалом самолета

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, шеф-пилот ПАО "Ил" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) Николай Куимов находился за штурвалом разбившегося в Кубинке легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. Он упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы, при ударе о землю машина взорвалась и полностью сгорела. По предварительным данным, причиной катастрофы стал пожар в правом двигателе. На борту, кроме Куимова, находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все они погибли. Летчики до последнего боролись за машину и уводили самолет от жилых домов. Путь к авиации Куимов родился в 1957 году в Подольске в семье рабочих, которая не имела никакого отношения к авиации. Интерес к полетам ему привили популярные в те годы книги об авиации, среди них история испытаний первого ракетного самолета БИ-1. После школы Куимов поступил в Московский авиационный институт (МАИ) на ракетный факультет. Отучившись год, он понял, что инженерная специальность не для него, и отправился в военкомат, откуда его распределили в Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М. М. Расковой. Куимов окончил его с золотой медалью.

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На выбор ему предоставили распределение в три корпуса дальней авиации: в Забайкальском крае, на Украине и в Белоруссии, но он отказался от этих вариантов и выбрал службу на авиабазе Владимировка в Ахтубинске (ныне - 929-й Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) им. В. П. Чкалова). Там семь лет летал вторым пилотом на Ту-16. В 1981 году Куимова зачислили на третий курс вечернего факультета "Взлет" МАИ. В 1985 году он окончил обучение по специальности "Самолетостроение" и получил квалификацию "Инженер-механик". В 1986 году будущий испытатель был назначен командиром отряда, миновав должность главы экипажа. Он поставил себе новую цель: поступить в Центр подготовки летчиков-испытателей. Несмотря на то, что 29-летний Куимов был лучшим по результатам экзаменов и испытаний по здоровью, его не хотели брать из-за предельного возраста. Помогло заступничество летчиков-испытателей центра, в первую очередь Александра Царахова. Испытатель В Центре подготовки летчиков-испытателей Куимову предлагали начать с Ту-134, но он настоял на бомбардировщике Су-24. "Инструкторы только плечами пожали - смотри, мол, не пожалей, возиться никто не будет", - рассказывал Куимов в интервью ТАСС. Тогда в Центре подготовки практиковались достаточно жесткие подходы к обучению летчиков-испытателей: необходимо было полететь на незнакомом самолете без инструктора с ходу, без "вывозной" программы. Далеко не все проходили такую проверку. Молодому испытателю достался сверхзвуковой самолет-разведчик Як-28 с велосипедным шасси и двумя двигателями от МиГ-21. Три года назад - в августе 2018 года - разговоре с корреспондентом ТАСС Куимов вспоминал, что все летавшие на самолете штурманы отказались лететь с ним, а сам он шел к самолету на полусогнутых от страха ногах и молился, чтобы не запустился один из двигателей. Но лететь пришлось. "Пошел на второй круг. И когда сделал заход, как будто распахнулась какая-то дверца в голове. Я понял - тут нечего делать, я на нем летал уже тысячу лет!", - рассказал он. Когда Куимов приземлился и рулил мимо здания Центра подготовки, все слушатели вышли на улицу, чтобы поприветствовать нового летчика-испытателя. С 1989 по 1994 годы Куимов служил в ГК НИИ ВВС в должности старшего летчика-испытателя. Он успел полетать на Су-24, Як-40, Л-39, Ил-76, участвовал в испытаниях самолетов Ан-72, Ан-124, Ил-80. "Ильюшин" После обучения в Ахтубинске испытатель попал по распределению в подмосковную авиабазу Чкаловскую. Он осваивал по пять новых самолетов в год, в том числе огромные "Русланы" (Ан-124), Ан-72, который в шутку называл велосипедом, и сложный в полете Ан-12. На излете Советского Союза испытывал на базе в Жуковском командный пункт, созданный на базе Ил-86. В 1993 году в Жуковском случилась катастрофа нового турбовинтового Ил-114. После гибели экипажа некоторые летчики ушли из ОАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина" (ныне ПАО "Ил", головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации в составе госкорпорации "Ростех"). На одно из освободившихся мест пригласили Куимова. Он занял должность шеф-пилота. "Здесь всегда были очень высокие требования. Многое давалось, но если что-то шло не так, то очень многое и спрашивалось. Меня сразу отправили летать на Ил-114. А машина была трудной, проект был сырой. Часто отказывали двигатели, электроника управления винтами. Это неизбежные болезни роста", - рассказывал он ТАСС. Летчик несколько раз сажал Ил-114 на одном работающем двигателе.

Самая опасная ситуация произошла, когда Куимов испытывал версию Ил-114-100, на котором были установлены канадские двигатели. Экипаж выполнял программу больших углов атаки. Испытание отрабатывалось сначала с двумя работающими двигателями, а затем с одним. "И вот на "разнотяге" самолет свалился на угле атаки 26 градусов с закрылками в посадочном положении. Высота 4 тыс. м. Самолет перевернулся на спину, нос опустил, тангаж - минус 82 градуса [поворот летательного аппарата вокруг его поперечной оси]. Идет интенсивное вращение, самолет - как падающее и крутящееся веретено. Земля расплывалась перед глазами. И сразу тишина. А мысли такие... несуетные. Первая мысль, что только сам себе поможешь. И вторая - для того, чтобы помочь, надо быть спокойным", - вспоминал Куимов. Времени оставалось немного. Куимов попробовал вывести самолет из вращения и тот неожиданно начал слушаться. Когда цикл испытаний закончился, пилот пришел к самолету на стоянку, сел рядом с ним и тихо простился. Позже он назвал эту ситуацию "жесточайшей школой выживания и анализа - когда опыта недостаточно, а надо выдавать результат". Впоследствии Куимов провел большой объем летных испытаний, позволивших получить сертификационные характеристики самолетов Ил-76, Ил-86, Ил-114, Ил-103 и запустить эти самолеты в эксплуатацию. В 2003 году Куимов выполнил программу летных испытаний самолета Ил-96-300ПУ для президента РФ. В 2004 году произвел первую в России автоматическую посадку на самолете Ил-96-300, в 2005 году - выполнил боевые пуски ракет по морским целям с самолета Ил-38 и совершил первый подъем опытного экземпляра Ил-76МД-90. Герой России В 2006 году за "мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники", Куимов был удостоен звания Героя России. В общей сложности летчик-испытатель освоил более 35 типов самолетов. Он выполнил первые полеты самолетов Ил-96-400ТД (2007 год), Ил-76МФ (2010 год), Ил-112В (2019 год), Ил-114-300 (2020 год). Куимов участвовал в показательных выступлениях на международных авиакосмических салонах. Он пилотировал Ил-96Т в Париже в 1997 году, Ил-76МФ в 1998 году в Берлине, Ил-114-100 в 2000 году в Сингапуре. Именно Куимов был за штурвалом Ил-112В во время его первого полета 30 марта 2019 года. В интервью ТАСС летчик посетовал, что сейчас многие рассматривают летный труд как средство большого заработка. "В человеке должен быть огонь". Куимов заявил, что каждый полет начинается с работы над собой. "Каждый раз ты идешь в полет, словно впервые. Если начинаешь считать себя крутым, то это смешно. Если ты думаешь, что взял Бога за бороду, тебе сегодня же укажут твое место, покажут, кто ты есть на самом деле. Летчики не спорят с Богом. Каждый взлет - это надежда на него. Когда ты взлетаешь и выполняешь задание, то обращаешься к нему. Это не спор, это специфический род деятельности", - сказал он. Коллеги о Куимове Заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Иринархов в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что экипаж Ил-112В сделал все, что мог, однако обстоятельства оказались сильнее. "Мы видели разные пожары и тушили как-то, в конце концов. А тут взрывной пожар, сразу охваченный пламенем. Я думаю, нарушено поперечное управление самолетом. Летчик просто не смог ничего сделать", - сказал он.

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