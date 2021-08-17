Поисковики нашли останки 29 человек на месте расстрелов жителей в период оккупации Курска

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Участники поисковых отрядов обнаружили останки 24 детей и пять взрослых в центре Курска на месте массовых расстрелов в период оккупации города в годы Великой Отечественной войны, сообщила во вторник Общественная палата региона.

"Поисковики отрядов "Курская земля", "Новое поколение", "Курская дружина" провели поисковые работы в Знаменской роще Курска на месте массовых расстрелов мирных жителей в период оккупации города с 1941 по 1943 годы. Найдены останки 29 человек: пять взрослых и 24 детей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по факту обнаружения останков проводится проверка для возможного возбуждения уголовного дела.

С 2005 по 2010 годы в Знаменской роще в Курске поисковики обнаружили останки 2 728 мирных жителей, которые были расстреляны немецкими и венгерскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Останки захоронили на мемориале "Жертвам фашизма" в Курске.

Оккупация Курска немецко-фашистскими войсками и частями их союзников продолжалась с 3 ноября 1941 года по 8 февраля 1943 года, город освободили войска 60-й армии Воронежского фронта. За годы оккупации на территории области убиты более 18 тыс. мирных жителей и около 9,9 тыс. военнопленных.