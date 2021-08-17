Почти все российские вузы начнут учебный год 1 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Почти все российские вузы начнут учебный год очно 1 сентября, остальные смогут это сделать до 1 ноября 2021 года, сообщил во вторник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности", - цитирует его слова пресс-служба министерства. Министр отметил, что 96,4% вузов начнут учебный год 1 сентября, остальные смогут сделать это до 1 ноября 2021 года.

При этом те иностранные студенты, которые не смогут прибыть в вуз к началу учебного года, начнут образовательный процесс в удаленном формате. Вузы должны обеспечить им параллельное очному дистанционное обучение. "Независимо от того, находятся они в университете или обучаются удаленно, необходимо обеспечить меры социальной адаптации к стране и региону, культуре и университетскому сообществу. Университет должен стать другом для каждого студента, который выбрал Россию для получения высшего образования", - подчеркнул Фальков.