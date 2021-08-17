В Думу внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)", - говорится в пояснительной записке.

По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.

Авторы инициативы уверены, что экономика России не нуждается в увеличении числа работников. Они ссылаются на ухудшение состояние здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, что, по их словам, приведет к значительному росту нагрузки на Фонд социального страхования. "С повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будет обращаться за инвалидностью", - полагают в КПРФ. Кроме того, повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы, в том числе среди молодежи, прогнозируют коммунисты.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, расходы на его реализацию в 2022 году оцениваются в почти в 604,5 млрд рублей.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста, однако они не были поддержаны фракцией большинства - "Единой Россией".