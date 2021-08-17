Челябинские власти приступают к реализации проекта межуниверситетского кампуса

ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области приступают к реализации проекта создания межуниверситетского кампуса мирового уровня, который будет построен в областном центре и начнет работать с 2025 года. Об этом сообщил в Instagram губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Пришла отличная новость с заседания федерального правительства. В Челябинске появится межуниверситетский кампус мирового уровня! Проект будет в числе первых в стране. <…> Теперь приступаем к реализации", - сказано в сообщении.

Губернатор Челябинской области отметил, что проект кампуса изменит облик Челябинска. "Это комплекс новых объектов научно-образовательной и социальной инфраструктуры. А, значит, новые возможности и компетенции нашего высшего образования. Это нужно для того, чтобы молодежь связывала свое будущее с регионом", - написал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что отобраны восемь лучших заявок на строительство в России университетских кампусов мирового уровня.

Ранее сообщалось, что строительство кампуса будет идти в 2023-2030 годах, а эксплуатация объекта начнется с 2025 года. В составе объекта будут учебные и исследовательские аудитории, суперкомпьютер, нейрокомпьютер, технопарк, бизнес-инкубатор, конференц-залы, амфитеатр, спортивные залы и площадки, общежитие, апарт-отель, офисы и исследовательские подразделения, коворкинг. Предварительный бюджет проекта составляет 9,3 млрд рублей.