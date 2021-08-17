В Швеции из-за потепления уменьшилась высота южной вершины горы Кебнекайсе

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Покрытая ледником южная вершина горы Кебнекайсе в Швеции подтаяла, вследствие чего ее высота уменьшилась почти на 2 м и составляет теперь 2 094,6 м над уровнем моря. Это самый низкий показатель с момента начала измерений в 1940-х годах, сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе Стокгольмского университета.

По словам исследователей научной станции Тарфала, высота пика за последний год уменьшилась почти на два метра вследствие более высоких температур в стране. "Изменение высоты является хорошим символом реакции ледников на потепление климата в Швеции", - приводятся в сообщении слова профессора гляциологии Пера Холмлунда.

Южная вершина горы до отметки 2 060 м состоит из твердых горных пород, далее начинается ледник. На уроках географии в школе в 1970-х и 1980-х годах можно было узнать, что высота этой самой высокой точки в Швеции составляет 2 111 м. С тех пор лед на южной вершине значительно подтаял.

Северная вершина Кебнекайсе не покрыта снегом и поэтому не меняется по высоте. Сейчас она немного выше южной и составляет 2 096,8 метра.