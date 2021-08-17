Заболеваемость коронавирусом в Северной Осетии за неделю выросла почти на 6%

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Северной Осетии за неделю выросла на 5,9%, сообщила на заседании республиканского оперативного штаба заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Зарема Каболова.

"Показатель заболеваемости за неделю вырос на 5,9% <...> На сегодняшний день активных очагов 525, контактных 3 441, все контактные переданы под медицинское наблюдение по месту жительства", - сказала Каболова.

При этом, по ее словам, в регионе отмечено снижение темпов вакцинации.

"Доля вакцинированных от числа лиц, подлежащих вакцинации, в республике сейчас 27,9%, по России этот показатель - 58,9%. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей отмечено снижение темпов вакцинации практически на 2 тыс. случаев. Среднее число вакцинированных в день по республике составило 648 человек, пропускная способность 6 240 - то есть используется всего 10% от имеющейся мощности", - пояснила она.

Каболова также отметила, что среди населения республики старше 60 лет доля вакцинированных составляет всего 16,5%. "При этом доля лиц 60 плюс, находящихся на лечении с СOVID-19 и пневмонией, - 36%", - добавила замруководителя управления Роспотребнадзора.

По данным Минздрава республики, за последние сутки в регионе выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии - 19 950. На стационарном лечении находится 1 041 человек, 69 госпитализированы за последние сутки.