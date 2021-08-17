Девочка, сдавшая в восемь лет ЕГЭ, не поступила на психфак МГУ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила на психологический факультет МГУ на бюджет, ее фамилия не числится в приказах о зачислении, опубликованных на сайте университета.

В июле ректор МГУ Виктор Садовничий сообщал, что девочка приняла участие в приемной кампании и сдала дополнительное вступительное испытание, а также пообещал, что в случае успешной сдачи ее примут в вуз.

Согласно данным, опубликованным на сайте факультета психологии МГУ, Теплякова сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100. Приемная кампания в российские вузы закончилась 17 августа.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании 9 классов девочка получила в семь лет. Алиса интересуется программами, связанными с психологией, экологией и биоинформатикой.