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Девочка, сдавшая в восемь лет ЕГЭ, не поступила на психфак МГУ

Согласно данным, опубликованным на сайте факультета психологии, Алиса Теплякова сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100
Здание МГУ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание МГУ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила на психологический факультет МГУ на бюджет, ее фамилия не числится в приказах о зачислении, опубликованных на сайте университета.

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В июле ректор МГУ Виктор Садовничий сообщал, что девочка приняла участие в приемной кампании и сдала дополнительное вступительное испытание, а также пообещал, что в случае успешной сдачи ее примут в вуз.

Согласно данным, опубликованным на сайте факультета психологии МГУ, Теплякова сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100. Приемная кампания в российские вузы закончилась 17 августа.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании 9 классов девочка получила в семь лет. Алиса интересуется программами, связанными с психологией, экологией и биоинформатикой.

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