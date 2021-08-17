Эксперт: конкурс "Страна открытий" поможет перезапустить детский туризм в России

КИРОВ, 17 августа. /ТАСС/. "Детский поезд РЖД", в котором путешествуют школьники - победители всероссийского конкурса видеороликов "Страна открытий", прибыл во вторник в Киров. Проекты, в ходе которых дети могут побывать в разных городах и познакомиться с работой предприятий, помогут перезапустить детский туризм в России. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Мария Киселева.

Победителями конкурса "Страна открытий" стали 100 школьников из 50 регионов России. В коротких видеороликах, которые они выкладывали в TikTok, ребята рассказали о местных достопримечательностях. 16 августа дети вместе с известными блогерами отправились в путешествие, до 20 августа они посетят Москву, Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару. 17 августа с победителями конкурса в Киров приехал блогер Даня Милохин.

"Нам бы хотелось, чтобы этот и подобные проекты формировали в детях привычку путешествовать внутри своей страны, по сути, создавали новую парадигму развития детского туризма, чтобы ребенок из Кировской области захотел поехать в Нижний Новгород, школьник из Нижнего Новгорода захотел поехать в Екатеринбург, а ребенок из Екатеринбурга - в Чеченскую Республику. Мы хотим показать это путешествие как лучшую практику, чтобы потом тиражировать ее в государственном масштабе. Мы рассчитываем, что проект поможет перезапустить российский детский туризм, привить традицию путешествовать внутри своей страны", - сказала Киселева.

По ее словам, во время путешествия по российским городам дети посещают музеи, предприятия, могут пообщаться со специалистами. "У проекта есть профориентационная компонента. Посещая промышленные предприятия области, дети расширяют свои горизонты, это будет основой для осознанного выбора профессии в дальнейшем", - отметила Киселева. В Кирове дети ознакомились с заводом "Авитек", посетили фабрику по производству игрушек "Весна", фабрику косметики "Мико", музеи, Детский космический центр имени В. П. Савиных. Также в программе - интерактивный парк "Заповедник сказок" - резиденция Кикиморы Вятской. Кроме того, блогеры провели для ребят мастер-классы по съемке видеороликов и монтажу.

"Участники - старшеклассники, дети поколения Z. Безусловно, это цифровое поколение, и гаджеты - неотъемлемая часть их жизни. Важно встроить для них новые ценности, чтобы гаджеты действительно были коммуникационным инструментом, а не [возможностью] жизни в виртуальной реальности", - поделилась мнением Киселева с журналистами.

Всего участие в конкурсе, организованном Ростуризмом, комитетом по туризму города Москвы и ГК "Просвещение", приняли более 25 тыс. подростков в возрасте 15-17 лет.