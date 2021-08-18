Олимпиадники заняли 40% бюджетных мест в МФТИ и 20% - в РАНХиГС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Победители школьных олимпиад, имеющие право на внеконкурсное поступление в вузы, заняли по итогам нынешней приемной кампании 40% бюджетных мест в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и 20% мест в Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщили во вторник ТАСС ректоры вузов.

"В 2021 году в Президентскую академию без вступительных испытаний было зачислено 296 победителей и призеров олимпиад школьников. Порядка 20% программ были полностью закрыты только победителями и призерами олимпиад школьников", - сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау.

По его словам, в этом году самый высокий конкурс был отмечен на направлениях "Менеджмент", "Экономика", "Юриспруденция", "Реклама и связи с общественностью", "Государственное и муниципальное управление". С учетом филиальной сети в академию в этом году на бюджет было подано более 90 тыс. заявлений от более чем 21 тыс. человек. Мау подчеркнул, что количество заявлений на бюджет выросло несмотря на то, что в академии был поднят проходной балл ЕГЭ по всем предметам. В московском кампусе рост составил 19%. Конкурс на одно бюджетное место по московскому кампусу в среднем составил 15 человек на одно место (или более 60 заявлений на одно бюджетное место).

Со своей стороны, Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ, в беседе с корреспондентом ТАСС сказал, что средний балл при поступлении в вуз в этом году оказался на уровне прошлых двух лет приема. "Около 40% мест занято олимпиадниками, поступающими без вступительных испытаний. Таким образом, поступающие по результатам ЕГЭ в общем конкурсе претендовали более чем на половину бюджетных мест. У нас снизилось количество зачисленных и проходной балл по целевой квоте", - отметил он.

Среди поступающих в МФТИ в этом году очень много "супербалльников" - шесть абитуриентов получили 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам, 47 человек - 200 по двум. "Подавляющее большинство из них, как и известная сегодня всей стране Ирина Бродская, обладательница 400 баллов по четырем предметам, поступают на Физтех в общем конкурсе", - заметил он.

Наряду с традиционной востребованностью IT-специальностей, по его словам, талантливые школьники все чаще видят свое будущее в биологических и естественно-научных направлениях. В этом году больше олимпиадников пришло в физическую школу, средний балл зачисленных вырос и составил более 99 баллов из 100.