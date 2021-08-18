Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили свыше 40 млн россиян

Пока ни один регион страны не преодолел отметку в 50% привившихся жителей, однако сразу в нескольких доля вакцинированных превысила 40%. Это Чукотский автономный округ (40,2%), Подмосковье (40,3%), Чечня (41,3%) и Белгородская область (44%).

Таким образом, по крайней мере первую прививку получили примерно 27,5% всего населения страны и 34,7% ее взрослых жителей. ТАСС собрал ключевую статистику вакцинации в России.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, на исходе седьмого месяца массовой вакцинации превысило 40 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных региональных властей.

Если Москва, где вакцинацию начали или уже завершили свыше 4,5 млн человек (36% населения), близка к лидерам, то Санкт-Петербург пока далеко - там первую прививку сделали немногим более 1,4 млн, или 26,2% жителей.

Среди федеральных округов с большим отрывом лидирует Центральный, где хотя бы одну дозу препарата ввели 33% жителей. За ним следует Южный федеральный округ (28,7%), в котором лучшие показатели - около 30% привившихся - демонстрируют Краснодарский край и Ростовская область.

Отстающие регионы

В большинстве регионов России доля привившихся составляет от 20% до 40%, однако остались субъекты Федерации, где она ниже. В число отстающих, как и в конце июля, входят Дагестан (10,3%), Кабардино-Балкария и Северная Осетия (14,2% и 14,6% соответственно), Владимирская область (18,6%) и Приморье (19%), свидетельствуют подсчеты.

При этом в Вологодской и Челябинской областях, судя по данным властей, темпы вакцинации серьезно возросли. В первой на данный момент хотя бы одну дозу вакцины получили 250 тыс. человек (21,6% всех жителей), а во второй - примерно 720 тыс. (почти 21%).

Динамика вакцинации

Темпы вакцинации в России в целом остаются почти на уровне июля, когда привились примерно 12 млн человек: с конца прошлого месяца первую прививку сделали свыше 5 млн жителей страны.

При этом заболеваемость снижается: если в июле в стране, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, выявляли в среднем 24,2 тыс. заразившихся в сутки, то с начала августа - менее 22,2 тыс.

Однако именно к середине августа смертность от коронавирусной инфекции достигла максимума, увеличившись с примерно 750 до 800 летальных исходов в день. Кроме того, продолжает расти количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент: сейчас оно всего на 2% меньше абсолютного максимума, зарегистрированного на новогодних каникулах, когда в России единовременно болели почти 563,8 тыс. человек.