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Власти Приморья заключили соглашение о развитии спорта с обществом "Динамо"

Соглашение заключено на четыре года

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Анатолий Гулевский подписали соглашение о сотрудничестве в развитии массового спорта и популяризации спорта в Приморье. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Приморья и председатель ВФСО "Динамо" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Оно предусматривает создание условий для занятий физкультурой и спортом, совершенствование системы физвоспитания различных категорий и групп населения, популяризацию и развитие спорта высших достижений, массового спорта", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, соглашение заключено на четыре года.

На встрече Кожемяко подчеркнул, что особое внимание власти уделят занятию физкультурой детей, а по базовым видам спорта можно ввести грантовую систему поддержки из бюджета региона.

По словам Гулевского, главная цель организации - организовать работу приморского отделения наиболее эффективно. В частности, в планах общества ремонт стадиона "Динамо" в исторческом центре Владивостока, являющегося главным футбольным полем города.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
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