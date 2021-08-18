Эквадор ведет с Россией переговоры о производстве в стране вакцины

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Эквадора ведет переговоры с Россией для организации производства вакцин в южноамериканской стране. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения Эквадора Химена Гарсон.

"Переговоры с Россией об организации производства биологических препаратов продвинулись достаточно хорошо", - сказала она на пресс-конференции, которую транслировала в Twitter газета El Correo. По словам министра, стороны "уже составляют дорожную карту".

Гарсон также сообщила, что Эквадор продолжает переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но "даты пока нет".

В мае президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что власти страны намерены заключить соглашение о покупке "Спутника V". Сейчас в южноамериканской стране для иммунизации населения применяют вакцины компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Cansino.

С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразились 493,7 тыс. человек, умерли 31,8 тыс.