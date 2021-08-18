Более 600 пострадавших от паводка в Амурской области получили скидку на электроэнергию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Жители Амурской области, чье имущество пострадало от паводка, получили 30% скидку на оплату электроэнергии в июле. Льготу получили более 600 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Абоненты "Амурэнергосбыта", имеющие право на скидку по оплате электроэнергии, получили квитанции за электропотребление июля со скидкой 30%. Компенсация части расходов на оплату электроэнергии предоставлена согласно постановлению правительства Амурской области "О представлении скидки по оплате электрической энергии гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Амурской области в июне - июле 2021 года", - говорится в сообщении.

Скидку получили более 600 потребителей, общая сумма льготы составила 209,5 тыс. рублей. "Ожидается, что количество адресов может увеличиться после получения актуальных сведений от администраций пострадавших городов и районов. В случае корректировки списка абонентам будет произведен перерасчет", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Компенсация на оплату электричества предоставляется за два месяца 2021 года: июль и август.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе введен режим ЧС федерального характера. Повреждено порядка 1,2 тыс. жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей. Гидрологи оценивают ситуацию на реках в Амурской области как стабильную и прогнозируют спад уровня воды.