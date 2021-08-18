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Уровень вакцинации от коронавируса в ДФО составляет 46,9% от запланированного

По словам полномочного представителя президента в ДФО, все регионы округа имеют достаточно сил и средств для борьбы с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Уровень вакцинации от коронавируса в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) составляет 46,9% от необходимого, сообщил в среду вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании с главами регионов округа.

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"Вакцинация по округу составляет 46,9% от той задачи, которую мы поставили вместе с органами здравоохранения, Роспотребнадзором. Прошу контролировать эти процессы и добиваться того, чтобы мы вышли на расчетные показатели. Может быть, вышли на коллективный иммунитет", - сказал Трутнев.

Он отметил, что все регионы Дальневосточного федерального округа имеют достаточно сил и средств для борьбы с коронавирусом, этот вопрос находится на постоянном контроле.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 207,9 млн человек, более 4,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 642 559 случаев заражения, выздоровели 5 918 324 человека, умерли 172 110. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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