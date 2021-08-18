Участвующие в тушении пожаров в Якутии смогут пройти бесплатную диспансеризацию

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Участники тушения лесных пожаров в Якутии смогут пройти бесплатную диспансеризацию в медучреждениях региона, сообщает в среду пресс-служба регионального Минздрава.

"Решением Министерства здравоохранения Якутии и медицинских организаций будут приглашать на бесплатную диспансеризацию всех желающих, кто был на тушении пожаров. В комплексные медосмотры войдут скрининг органов зрения, дыхания, общего состояния здоровья, при потребности будет проведено лечение всем желающим огнеборцам", - говорится в сообщении.

Для прохождения диспансеризации следует обращаться в медицинские организации по месту прикрепления, уточнили в министерстве.

"На местах пожаров концентрация вредного воздуха увеличивается, и при длительном вдыхании дыма подвергаются интоксикации не только легкие, но и весь организм человека", - добавили в министерстве.

В Якутии, по данным регионального главка МЧС, за сутки ликвидировали 22 природных пожара на общей площади свыше 105 тыс. га, на тушении задействовано 3,6 тыс. человек и 677 единиц техники. Как сообщили власти, на территории Якутии действует 139 лесных пожаров. По информации регионального оперштаба, локализовано 11 пожаров на площади свыше 255 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.