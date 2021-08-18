Порывистый ветер, гроза и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 18 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 27 до 29 градусов тепла, в ночь на четверг температура опустится до 17 градусов тепла.

В Подмосковье воздух прогреется до 31 градуса тепла, в ночные часы в области термометры покажут от 14 до 19 градусов тепла.

"Небольшой дождь, на западе области умеренный. Местами гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Порывы южного ветра при грозе могут достигать 15-17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра, дождя и гроз будет действовать в Московском регионе со второй половины среды.

Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.