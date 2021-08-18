Строительство первой очереди нового кампуса НГУ начнут не позднее февраля

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Строительство первой очереди нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) планируется начать не позднее февраля 2022 года. Начать строительство второй очереди планируется не позднее середины 2022 года, сообщил ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

"Мы надеемся поздней осенью или зимой, не позже февраля, начать уже строительные работы объектов первой очереди и не позднее середины следующего года - второй", - сообщил Федорук.

В настоящее же время идет создание проектной документации объектов первой очереди, готова архитектурно-градостроительная концепция второй очереди. Кроме того, на базе кампуса планируется создать новый научно-исследовательский корпус НГУ. Этот корпус будет сотрудничать, в частности, с крупнейшим в РФ производителем вакцины "Спутник V" компанией "Генериум". Договоренности об этом достигнуты, сообщил ректор.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что отобраны восемь лучших заявок на строительство в России университетских кампусов мирового уровня.

Во время визита в Новосибирскую область в начале марта Мишустин сообщил, что решение о финансировании строительства новых корпусов Новосибирского государственного университета принято. Первый проректор НГУ Сергей Голушко позднее уточнил, что первую очередь корпуса сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года. В рамках первой очереди кампуса будет построен новый корпус физико-математической школы НГУ, новые общежития и новый досуговый центр.