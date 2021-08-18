Ученые и общественники на Сахалине спасли более 60 морских котиков, травмированных мусором

ТАСС, 18 августа. Ученые, ветеринары и общественники завершили экспедицию по спасению морских котиков, травмированных пластиковыми отходами на острове Тюлений, в 12 км от южной части Сахалина. За два летних месяца удалось помочь 64 животным, годом ранее были спасены 28 тюленей, сообщает в среду пресс-служба экологического клуба "Бумеранг", который организовал мероприятие.

Ежегодно десятки тыс. морских котиков и несколько тыс. сивучей, включенных в Красную книгу России, приплывают для размножения на остров Тюлений. В настоящее время это крупнейшее лежбище ластоногих на Дальнем Востоке России. Многие животные запутываются в рыболовецких сетях и мусоре, а затем умирают мучительной смертью.

"Команда, состоящая из общественников, ученых и ветеринарных врачей, освободила от пластикового мусора 64 северных морских котиков. После экспедиции 2020 года, когда на острове Тюлений спасатели освободили 28 котиков, было принято решение провести современную оценку величины травмированности котиков пластиковым мусором и привлечь к решению проблемы специалистов-ветеринаров для подготовки рекомендаций по освобождению животных. Важной задачей было решить проблему обездвиживания тюленей доступными в России ветеринарными препаратами", - говорится в сообщении.

Животных травмирует различный мусор, оказавшийся в море. "Освобожденные животные несли на себе не только рыболовные сети, но и резинки, обрывки обвязочных шнуров с петлей на конце. Незаживающая кровоточащая рана была нанесена простой пластиковой мочалкой, в ручку которой котик ухитрился просунуть свою голову. На голове сивуча мы обнаружили даже сиденье от унитаза", - отметили организаторы экспедиции.

Половина тюленей была освобождена от пластиковых удавок с применением седативных препаратов, остальные - при помощи сачка и телескопического шеста. Все волонтеры предварительно прошли обучение по оказанию помощи морским котикам. Экспедиция проходила при грантовой поддержке правительства Сахалинской области и благотворительного фонда "Сохранение Сибири и Дальнего Востока" и участии специалистов Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и Вятского государственного агротехнологического университета.

Во время экспедиции ветеринары собрали и проанализировали данные по обездвиживанию северного морского котика. Подготовленные ими рекомендации будут использоваться для практической работы в будущем сезоне.