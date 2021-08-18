В Приангарье вакцинированным от коронавируса начали предоставлять скидки в кинотеатрах

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Кинотеатры в Иркутской области начали предоставлять скидки зрителям, вакцинированным от коронавируса. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области бизнес делает скидки на свои услуги для граждан, прошедших полный курс вакцинации. В частности, скидку в размере 20% на любой фильм, в любой кинозал и на любой сеанс уже предоставляет один из кинотеатров в Иркутске. Скоро к акции планирует присоединиться крупнейшая сеть кинозалов", - говорится в сообщении.

Кинотеатры в регионе работают с ограничениями - залы должны быть заполнены не более чем на 50%.

По данным регионального оперштаба на 17 августа, полный курс вакцинации в Иркутской области прошли 458 483 человека, это порядка 46% от числа тех, кому положены прививки.

В регионе действует обязательный масочный режим. Заведениям общепита разрешено работать только с 06:00 до 00:00. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Посещать фитнес-залы и заселяться на турбазы или в санатории можно только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

За время пандемии в Иркутской области коронавирусом заразились 92 993 человек, выздоровели 78 683, умерли 4 338.