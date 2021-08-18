Дымка от лесных пожаров в Свердловской области и Башкирии окутала Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Дымка от лесных пожаров, которые бушуют в Свердловской области, а также в Башкирии, установилась над Екатеринбургом в среду утром. До конца недели дымка не рассеется, так как в Екатеринбурге установилась жаркая погода без ветра, сообщила ТАСС главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко.

"Предположительно, что дымка образовалась из-за пожаров, у нас есть на территории области пожары - в юго-западной части, и в соседней Башкирии тоже крупный пожар. На этой неделе, скорее всего, дымка сохранится, поскольку антициклон стоит и сильного ветра нет", - сказала она.

Жители Екатеринбурга также жалуются на запах гари, передает корреспондент ТАСС. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили, что смог в городе возник из-за пожара в Первоуральском городском округе.

"Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города, превышение ПДК не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге сохраняется 30-градусная жара без осадков, ветер неустойчивый, слабый. 16 августа в Свердловской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

В Первоуральском городском округе (Свердловская область) 17 августа зафиксировали лесной пожар на площади 40 га. 18 августа продолжаются работы по его локализации. Также продолжают действовать природные пожары в Республике Башкортостан, в последние 10 дней пиковые значения по площади пожаров составляли несколько тыс. га.