Волонтеры в Адыгее создали аудиоспектакль по сказке "Два брата" к 125-летию Евгения Шварца

МАЙКОП, 18 августа. /ТАСС/. Волонтеры проекта "Дом Шварца", направленного на создание в Майкопе единственного в России культурного центра сказочника, который называл южный город родиной своей души, выпустили первый в постсоветское время аудиоспектакль по сказке Евгения Шварца "Два брата". Об этом ТАСС сообщила координатор проекта Надежда Суховая.

"Сказка "Два брата" стала первым произведением писателя, озвученным в рамках проекта "Слушаем Шварца", реализуемого волонтерами "Дома Шварца". Выход аудиоспектакля приурочен к 125-летию со дня рождения драматурга. Ранее аудиоспектакль по сказке "Два брата" был создан в 1957 году на радио СССР ведущими мастерами радиовещания для детей - народным артистом РСФСР Николаем Литвиновым, Алексеем Петроченко, Зинаидой Бокаревой, Георгием Румянцевым, музыку для радиоспектакля тогда написал композитор Григорий Фрид", - сказала она.

Новый аудиоспектакль на волонтерских началах создан не менее звездной командой: музыку написал композитор, заслуженный артист РФ Андрей Семенов, а текст сказки прочитал актер и режиссер Саид Багов. Музыка была записана в студии "Мосфильма" ансамблем солистов Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова под руководством дирижера Владимира Юровского.

Аудиоспектакль был записан в студии Tlebzu Records заслуженным артистом Адыгеи Асланом Тлебзу, а обложку к спектаклю создала художник Татьяна Трепет. Отличительной особенностью новой постановки является точное воспроизведение авторского текста сказки, в то время как при создании радиоспектакля 1957 года текст Шварца был значительно урезан и обработан с учетом формата для радио. В отличие от предыдущей версии, новая постановка создана в жанре моноспектакля, уточнила Суховая.

"Сказка "Два брата" - это история о том, как важно ценить и беречь своих близких, об ответственности за свои поступки и силе настоящей дружбы. Братья Старший и Младший постоянно ссорятся, чем очень огорчают родителей, и однажды их ссора приводит к трагическим последствиям - младший брат бесследно исчезает, и отец отправляет Старшего на его поиски. <…> Мы уверены, что аудиоспектакль вызовет большой интерес у слушателей разных возрастов, и волшебная энергетика Шварца сделает наш мир чуточку добрее и лучше", - отметила координатор проекта.

Она добавила, что аудиоспектакль можно прослушать на YouTube-канале волонтерского проекта "Дом Шварца". В дальнейшем волонтеры планируют разместить его запись на площадках ведущих онлайн-библиотек.

О проекте

В рамках проекта "Дом Шварца", который возглавляет внучка Евгения Шварца Мария Крыжановская, волонтеры работают по разным направлениям. В марте в рамках VI Международной Кавказской математической олимпиады совместно с Адыгейским госуниверситетом (АГУ) они организовали и провели в Майкопе математический квест "Интеграл по городу. Теорема Шварца". В октябре на базе АГУ пройдет Всероссийская научная конференция "Евгений Шварц и проблемы развития отечественной литературы XX века". Команда проекта обратилась в мэрию Майкопа с просьбой присвоить имя Евгения Шварца гимназии, в которой учился писатель, и части пешеходной аллеи по улице Пушкина.

Волонтеры также разработали путеводитель по шварцевским местам Майкопа и планируют установку на фасадах исторических зданий города QR-кодов со ссылками на записи из дневников писателя. Заявка на получения гранта для реализации проекта "Майкоп Евгения Шварца" разработана совместно с АНО "Культпросвет" и подана в Президентский фонд культурных инициатив.

Евгений Шварц уехал из Майкопа около 100 лет назад, в центре города сохранился дом, где жила его семья, статус памятника архитектуры получила гимназия, где он учился. Тем не менее, организаторы проекта отмечают недостаток внимания к личности сказочника и сценариста. Только в начале 2020 года на средства гранта в центральном парке культуры и отдыха Майкопа появилась композиция "Золушкина туфелька", ставшая первым посвященным Шварцу арт-объектом в Майкопе. Он отсылает майкопчан и гостей Адыгеи к блестящему сценарию к получившему мировую известность советскому художественному фильму "Золушка" (по мотивам одноименной сказки Шарля Перро), поставленному в 1947 году на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро.

Семья Шварцев в 1902 году приехала в Майкоп, куда после полугодичного ареста по подозрению в революционной агитации среди рабочих Алафузовских фабрик в Казани под гласный надзор полиции был сослан отец писателя Лев Борисович. Будущему драматургу было тогда чуть более пяти лет. После окончания реального училища в 1913 году Евгений Шварц уехал из Майкопа в Москву поступать в университет.