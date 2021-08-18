Виртуальных помощников по получению пособий и других госуслуг запустят в Марий Эл

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чат-боты с подсказками по получению пособий и других услуг начнут запускать в Марий Эл. Один из таких - для оформления пособия на детей от трех до семи лет - уже заработал в республике, сообщил в среду ТАСС IT-разработчик Сергей Якунин.

"Боты запущены и работают. Они были разработаны совместно с ЦУР и Минсоцразвития республики. Общее название проекта "Ойзо". В переводе с марийского языка - "советчик, помощник", - сказал он.

Разработчик отмечает, что в чате можно узнать о том, кому положены пособия, как посчитать доход, а также там есть чек-листы и ответы на основные вопросы. Также выложен бланк заявления, чтобы граждане могли заранее его скачать, подготовить и не тратить время на его заполнение при подаче документов. В боте можно узнать адреса всех центров социальной защиты, куда можно обратиться и подать документы.

"Разработка данных полезных помощников стала первой в рамках реализации республиканского проекта "Ойзо". Данный проект предусматривает создание информационных помощников для жителей республики по наиболее волнующим темам", - сообщила журналистам министр социального развития республики Марий Эл Марина Островская.

Также в регионе планируют разработать чат-боты, которые будут консультировать по вопросам, связанным с соцконтрактами и другими пособиями, добавила она.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет были введены указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В майском послании Федеральному собранию Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплат.