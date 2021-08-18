Юриспруденция и экономика стали самыми популярными направлениями в Даггосуниверситете

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Абитуриенты Дагестанского государственного университета (ДГУ) при поступлении в вуз чаще всего выбирают юриспруденцию, экономику и менеджмент. Конкурс на эти направления составляет до 10 человек на место, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются юриспруденция, экономика, менеджмент - от семи до 10 человек на место. Кроме того, в этом году наблюдается рост желающих поступить и на русско-дагестанское отделение - от двух до четырех человек на место", - рассказали в вузе.

В 2021 году в ДГУ открылись новые направления: международные отношения, реклама и связи с общественностью, религиоведение, педагогическое образование (физическая культура), филология "Зарубежная филология: восточный язык и литература". В Даггосуниверситет поступили более 4 тыс. заявлений на очную госбюджетную форму бакалавриата, специалитета и магистратуры. А количество очных мест в этом году выросло до 1 431.

Каждый год в вуз поступают студенты из зарубежных стран - чаще всего из Египта, Афганистана, Азербайджана, Алжира. В этом году, по словам представителей факультета международного образования, ситуация усложнилась в связи с пандемией. Некоторые страны, из которых в ДГУ традиционно приезжали студенты, еще не открыли границы. "Тем не менее, прием проводился, но информация по зачислению будет в сентябре", - уточнили в пресс-службе.

Прием документов на поступление в главный вуз республики в этом году начался 19 июня. В 2021 году в ДГУ объявлен прием по 40 направлениям бакалавриата, семи специальностям и 30 направлениям магистратуры.

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основан в 1931 году. ДГУ - крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Учебно-научная и организационная структура включает два института, 17 факультетов, 99 кафедр, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.