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Четверть месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе 18 августа

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос", в Москве прогнозируется 27-30 градусов тепла

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ливни и грозы придут в Москву и Подмосковье во второй половине дня в среду. Ожидается, что в отдельных районах выпадет до 20 мм осадков, что является четвертью месячной нормы, сообщила ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Погода в Москве начнет меняться, во второй половине дня с запада к нам подойдет холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой ливни, грозы. Местами ливни могут оказаться сильными, и в отдельных районах может выпасть до четверти месячной нормы осадков, то есть порядка 20 мм", - рассказала она.

По словам Волосюк, несмотря на дожди среда в столичном регионе порадует жителей теплом. В Москве прогнозируется 27-30 градусов со знаком плюс, в Подмосковье - 26-31 градус.

В четверг дождливый характер погоды в Московском регионе сохранится, отметила метеоролог.

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