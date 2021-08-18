Новосибирская область разорвет контракт с регоператором при продолжении сбоев в вывозе ТКО

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил начать подготовку документов для расторжения контракта с регоператором по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск" из-за систематического срыва графика по вывозу мусора. Если ситуация не изменится к осени, власти рассчитывают найти нового регоператора в 2022 году, сообщил Травников в среду в прямом эфире "Радио России Новосибирск".

С начала августа на территории Центрального района Новосибирска фиксируются случаи нарушения графика вывоза ТКО. Как отметили в пресс-службе регионального оператора, сбой произошел в связи с высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. Ранее в Новосибирске уже наблюдались проблемы с вывозом мусора, однако в "Экологии-Новосибирск" их связывали с работой перевозчиков.

"Видно, что оператор плохо справляется со своими обязанностями. Я уже поручил министерству ЖКХ и той самой проектной дирекции готовить документы по расторжению контракта с регоператором. Если мы увидим, что до осени ситуация к лучшему не поменяется, мы пойдем на кардинальное решение, на болезненный процесс - готовить смену регоператора в 2022 году", - сказал он.

Он отметил, что проблемы с вывозом мусора по вине регоператора наблюдаются не только в Новосибирске, но и в районах области.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

В ноябре 2019 года экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер - более 700 млн рублей. В декабре прошлого года несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.