Концентрация сероводорода в Челябинске пришла в норму после сильного выброса

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Концентрация сероводорода в атмосферном воздухе Челябинска, где стоит жара и почти нет ветра, в среду снизилась до 0,8 ПДК после мощного ночного выброса, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

"Ночью около 03:00 (01:00 мск) произошел разовый выброс сероводорода, было зафиксировано превышение ПДК этого вещества в атмосферном воздухе в 29,8 раз. На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК, ситуация пришла в норму", - сказали в пресс-службе.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, передвижные лаборатории не фиксируют превышения ПДК в жилых районах. Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, что помогло снизить негативное влияние на жилые кварталы, и жители не так сильно почувствовали влияние выбросов.

Ранее со ссылкой на Безрукова сообщалось, в ночь на среду в районе очистных сооружений МУП " Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (МУП ПОВВ) в Металлургическом районе произошел мощный залповый выброс сероводорода. На место были отправлены передвижные лаборатории.

Челябинская область - крупный промышленный центр России. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (диоксида азота, формальдегида, взвешенных веществ и сероводорода).