Вернувшихся туристов оштрафовали в Москве на 20 млн рублей за невнесение теста на ковид

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали более чем на 20 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что за этот период Роспотребнадзор направил почти 8 тыс. уведомлений для составления протокола об административном правонарушении гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не передавшим результаты тестирования на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

"Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования", - говорится в сообщении.

Там отметили, что данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей.

"По результатам рассмотренных судами дел, 1 597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 млн 290 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.