Матвиенко поздравила членов РГО с Днем географа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) помогает эффективно решать многие приоритетные задачи и вносит большой вклад в изучение всех континентов и океанов. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной президенту РГО Сергею Шойгу по случаю Дня географа.

"Русское географическое общество, объединяющее авторитетных специалистов, путешественников, тысячи энтузиастов-общественников, является по-настоящему сильной и эффективной структурой, вносящей значимый вклад в изучение всех континентов и океанов. Старейшая в стране добровольная общественная организация накопила бесценный практический опыт, создала уникальный информационный массив, что помогает эффективно решать многие приоритетные задачи и осуществлять масштабные проекты", - отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что география является одной из древнейших наук, способствующей применению фундаментальных профильных знаний. "Труд энтузиастов, изучающих и популяризирующих выдающееся природно-территориальное наследие России, заслуживает глубокого уважения и признательности. Для них это не просто профессия, а истинное призвание, следуя которому они делают все возможное для повышения престижа своей многогранной специальности, обеспечения рационального природопользования, стимулирования социально-экономического развития страны", - указала Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что при поддержке президента Российской Федерации, деятельном участии федеральных и региональных органов государственной власти "РГО и в дальнейшем будет достойно нести свою благородную миссию, способствовать укреплению международного авторитета страны, наращиванию ее культурно-образовательного потенциала".