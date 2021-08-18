Губернатор Приморья предложил передать регионам полномочия по углублению рек

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил передать регионам полномочия по углублению рек. Предложение он озвучил в среду во время совета при полпреде президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с участием глав регионов.

"Прозвучало предложение, [вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО] Юрий Петрович [Трутнев] его поддержал, о том, чтобы заниматься дноуглублением рек, передать эти полномочия на уровень региона, кроме трансграничных рек, где [этими работами] должна заниматься [Российская] Федерация. И использовать эти материалы, добываемые со дна, для берегоукрепления, для отсыпки дорог по упрощенной схеме, не как сейчас - через аукционы", - сказал Кожемяко.

По его мнению, дноуглубление рек является более эффективной мерой профилактики подтоплений, чем возведение дамб. "Нужно не просто насыпать дамбы, а у нас тысячи километров рек - и Уссури и Амур, то есть закрыть эту реку невозможно сплошной дамбой", - сказал глава Приморья, отметив, что такие действия приведут к невозможности воды "скатываться" в реку.