На популярном туристическом маршруте на острове Ольхон размыло дорогу

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Ливень размыл дорогу на мыс Хобой, который является популярным туристическим маршрутом на острове Ольхон на озере Байкал, сообщила в среду пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"На севере острова Ольхон осадки превратились в многочасовой ливень и привели дорогу к мысу Хобой в состояние, непригодное для безопасного использования. Именно это обстоятельство пока не позволяет специалистам природоохранного учреждения возобновить выдачу разрешений на посещение маршрута "Север острова Ольхон", - говорится в сообщении.

Закрытыми из-за дождей остаются и туристические маршруты в двух лесничествах Прибайкальского национального парка, которые закрыли 12 августа также из-за пожарной опасности. Специалисты "Заповедного Прибайкалья" в среду отправились проверить состояние дорог и оценить, возможно ли эти маршруты открыть, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. По прогнозу синоптиков, дождь на юго-западном побережье Байкала закончится к концу дня в среду. Если будет ветер, дороги высохнут за несколько часов.

Открыть пока удалось только маршрут в Береговом лесничестве: поселок Бугульдейка - Большая Марта - деревня Петрова.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль байкальского побережья. Это самый протяженный нацпарк в России, его площадь составляет 417,3 тыс. га. В состав нацпарка входит остров Ольхон.