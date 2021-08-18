Прокуратура выявила завышение наценки на продукты до 60% в одном из районов Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Завышение цен на продукты питания выявили в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В отдельных случаях наценка на товары достигла 60%, сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

"В Нижневартовском районе прокуратура пресекла завышение цен на социально значимую продукцию. В одном из продовольственных магазинов зафиксировано завышение предельных розничных надбавок на хлеб (29%), лук (60%) и сметану (38%)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего данные нарушения, возбуждено производство по административному делу по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования"). Постановлением территориального отдела Роспотребнадзора по Югре бизнесмен привлечен к административной ответственности. Также ему внесено представление, после которого цены на продукты были приведены в соответствие с законом.