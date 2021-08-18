В Крыму в течение месяца ежедневно выявляют менее 400 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. В Крыму за сутки зафиксировали 372 случая заражения новым коронавирусом, сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

28 день подряд в регионе выявляют менее 400 случаев.

"За 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 372 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 320 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестированы 4 714 человек. Выздоровевших за сутки - 908 человек.

Впервые более 400 заражений за сутки было зафиксировано 16 июля. На этом уровне показатель держался пять дней, 21 июля число заражений снизилось до 391.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 64 тыс. случаев заражения, выздоровели более 55 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. пациентов.