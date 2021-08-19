"Зачем-то потребовалось крутить ни в чем не повинное "Лебединое озеро". Балет вне политики

Ровно 30 лет назад, 19 августа 1991 года, советские люди, привыкшие встречать утро с просмотра телепередач, были озадачены: нервно переключая кнопки на пульте в поисках новостей и развлекательных программ, они всюду натыкались на балет "Лебединое озеро", заполонивший все телеканалы. Для людей, наученных опытом предшествующего десятилетия, это был знак: в стране что-то произошло

Так получилось, что самому знаменитому и любимому балету суждено было стать невольным спутником больших потрясений Советского Союза. Действительно, историческое появление "Лебединого озера" на телеэкране произошло во время путча в августе 1991 года и в людской памяти навсегда связало бессмертное произведение с политическим фарсом. А между тем появление на телеэкране спектакля с Наталией Бессмертновой и Александром Богатыревым в главных партиях именно 19 августа было запланировано за две недели до путча, и совпадение трансляции с его первым днем оказалось случайным. Балет был включен в передачу "Музыкальный телетеатр", который выходил каждый третий понедельник месяца. В тот понедельник, 19 августа 1991 года, его должны были показать до и после программы "Время", однако события смешали карты, и "Лебединое" три дня подряд — 19−22 августа — "плескалось" на экранах страны с утра до вечера, изредка уступая место невнятным новостям. Так знаменитый балет в сознании людей невольно стал своего рода неофициальным символом августовского путча. Это тем более странно — ведь в сюжете нет ни единого намека на политику, а истории о трагичной любви еще с шекспировских времен притягательны для зрителей всех возрастов. И все же ярлык "самого политизированного балета" вот уже три десятилетия сопровождает "Лебединое озеро". Особенно горьким и обидным для артистов были несправедливые упреки за их "участие" в несостоявшемся перевороте. А они даже не видели трансляции, потому что в это время балетная труппа Большого театра находилась на гастролях в Латинской Америке. "Узнали о путче в Аргентине" Автор этих строк в качестве пресс-секретаря сопровождала эти гастроли, которые продлились более полутора месяцев, стартовав 26 июля из Москвы. "Туда, где почти не ступала нога советского человека, отправился на гастроли балет Большого театра СССР. И хотя это не лунный ландшафт, а всего-навсего одна из стран Латинской Америки, ни один самолет "Аэрофлота" пока не приземлялся на ее территории. Первым будет тот, что доставит в столицу Парагвая — город Асунсьон — артистов ГАБТа, которые 26 июля вылетели из Москвы", — так начиналась моя первая заметка о гастролях, выпущенная в ТАСС. Маршрут по Латинской Америке включал четыре страны — Парагвай, Чили, Аргентину и Венесуэлу. Возглавил гастроли художественный руководитель балета ГАБТ Юрий Григорович. В качестве педагогов-репетиторов коллектив сопровождали две великие балерины — Марина Семенова и Галина Уланова. Всего же в турне отправились 147 артистов.

Описание Балетный педагог Марина Семенова и балерина Наталия Бессмертнова во время репетиции сцены из "Лебединого озера" © Mark Kauffman/Getty Images

В течение всего турне по Латинской Америке из каждой новой точки я передавала репортажи. Успех выступлений был огромный, принимали Большой балет на самом высоком уровне. В присутствии тамошних президентов прошло открытие гастролей в Парагвае, в Чили, в Аргентине. И тут грянуло 19 августа…

В этот день мы находились в аргентинской столице, в Буэнос-Айресе, — вспоминает заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров, занимавший в то время пост заведующего балетной труппой ГАБТ. — Нас собрали (с нами же едут администраторы в погонах). Я задал вопрос: "Что происходит?" Они мне ответили: "Мы не знаем, что происходит. Мы не понимаем. Мы ждем информацию. И лучше на эту тему ни с кем не говорить". Ну, если они ничего не знают и не понимают, в посольстве ничего не знают, о чем тогда говорить? Все это создавало определенное напряжение. Конечно, был страх за близких и родных. И за всю страну

В Москве путч. Казалось бы, какие могут быть танцы, когда дома такое! Но контракт есть контракт, на следующий день — два спектакля. За кулисами не прекращается стихийный митинг. Разгоряченные, прямо со сцены в него включались отработавшие свою партию артисты. Но вот из Москвы стали поступать более обнадеживающие сообщения. Путч, похоже, захлебывался. Эти вести вдохнули в ребят такую силу, что второй спектакль прошел при оглушительной овации. А перед зданием театра в аргентинском городе Кордобе в эти самые мгновения бушевала манифестация в защиту свободы и демократии в СССР. И когда спектакль закончился, вся площадь была усыпана листовками. Я подняла одну — на память, знаю, что так сделали многие. Поворотный момент в жизни Родины артисты Большого театра достойно пережили за границей. Учитывая создавшуюся ситуацию, наиболее оборотистые импресарио еще более настойчиво стали предлагать танцовщикам выгодные контракты. Но, к чести последних, никто не польстился на "райскую жизнь" в трудное для нашей страны время. Потому по завершении гастролей все 147 участников турне во главе с художественным руководителем Юрием Григоровичем возвратились домой. "Вся страна погрузилась в замешательство..." "Мы не видели трансляцию в августе 1991 года, но по тому, что показывали "Лебединое озеро" (запись 1983 года), поняли, что в стране какое-то замешательство, — вспоминает события 30-летней давности народная артистка РФ Мария Былова. — Почему пустили "Лебединое"? Во-первых, это спектакль в четырех картинах, двух актах. Он довольно-таки длительный. Мы безмолвствуем, мы в спектакле ничего не говорим. Есть время для каких-то раздумий, для каких-то решений. Вся страна погрузилась в какое-то замешательство". По словам балерины, "произошло трагическое, но и просветительское событие". "В чем просветительское? В том, что люди, которые никогда не были в Большом театре и никогда не видели "Лебединое озеро", они хотя бы посмотрели хороший спектакль, гениальный спектакль Чайковского и Григоровича в хорошем исполнении", — сказала артистка. Она подтвердила, что и сама участвовала в том спектакле. "Тогда я была в ранге первой солистки и в звании заслуженной артистки РСФСР и танцевала па-де-труа с Принцем в первом акте. А вот главные исполнители были великолепные. Народная артистка СССР Наталия Игоревна Бессмертнова и народный артист РСФСР Александр Юрьевич Богатырев вели этот спектакль. Чудесный был Злой гений — Борис Борисович Акимов, тоже народный артист СССР. Замечательный был спектакль, сильный, серьезный, гениальный — я бы так сказала. У Григоровича же вообще нет плохих спектаклей", — заявила Былова. Недоумение Бессмертновой Время проходит. Но как это ни печально, в сознании людей "Лебединое озеро" по-прежнему ассоциируется с трагической страницей отечественной истории. По этому поводу еще 20 лет назад недоумевала Наталия Бессмертнова. Спустя 10 лет после известных событий балерина так вспоминала о них и отвечала на вопрос к ней: "Вы, наверное, не следите за проявлением политических амбиций: исполнилось 10 лет ГКЧП, и опять по телевидению и в печати полоскали "Лебединое озеро" как символ тоталитарной власти и показывали отрывки из спектакля с вашим участием".

Описание Наталия Бессмертнова © Александр Коньков/ТАСС

Господи, ну что за малоумие! При чем здесь наш балет? Тогда мы были на гастролях в Буэнос-Айресе, я понятия не имела, что в эфир дадут наш спектакль, потом узнала, что его готовили в связи с моим юбилеем, просто хотели показать. А тут путч: понадобилось и совпало. Могли также поставить оперу, симфоническую музыку, классическую драму. Зачем-то потребовалось крутить ни в чем не повинное "Лебединое" и сделать из него пугало. Еще глупее продолжать сегодня строить предположения и несуществующие аналогии. Теперь у меня опять день рождения, я оказалась в Японии, и опять, значит, старая пластинка? Очень, очень глупо...

Это цитата из книги-альбома "Незабываемая", посвященной памяти русской балерины Наталии Бессмертновой (1941−2008), выпущенной издательством "Театралис" в 2008 году. Строки биографии балета Балет Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро" впервые увидел свет рампы в 1877 году в Москве в Большом театре. Премьера прошла неудачно, балет начали забывать. И забыли бы, если бы не новая его постановка, уже в Петербурге, в Мариинском театре в 1895 году, осуществленная Мариусом Петипа и Львом Ивановым. От этого второго рождения и отсчитывает "Лебединое озеро" свой триумфальный ход по миру уже второй век. Балет знал множество воплощений, но наилучшие — по-прежнему в России, в Большом театре России, в постановке Юрия Григоровича 1969 года. С этим балетом связаны биографии всех выдающихся балерин второй половины ХХ века — Майи Плисецкой, танцевавшей в этом спектакле более 800 раз, Наталии Бессмертновой, Нины Тимофеевой, Людмилы Семеняки. "Лебединое озеро" — феномен, переживший разные исторические рубежи: послереволюционное отрицание академической классики, военное лихолетье, эпохи переделок классики ради ее актуальности. Профессионалы балета так и воспринимают это сочинение — вне связи с каким-то историческим периодом, считая этот балет "над схваткой".

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