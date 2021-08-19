"Зачем-то потребовалось крутить ни в чем не повинное "Лебединое озеро". Балет вне политики

Так получилось, что самому знаменитому и любимому балету суждено было стать невольным спутником больших потрясений Советского Союза.
Действительно, историческое появление "Лебединого озера" на телеэкране произошло во время путча в августе 1991 года и в людской памяти навсегда связало бессмертное произведение с политическим фарсом. А между тем появление на телеэкране спектакля с Наталией Бессмертновой и Александром Богатыревым в главных партиях именно 19 августа было запланировано за две недели до путча, и совпадение трансляции с его первым днем оказалось случайным.
Балет был включен в передачу "Музыкальный телетеатр", который выходил каждый третий понедельник месяца. В тот понедельник, 19 августа 1991 года, его должны были показать до и после программы "Время", однако события смешали карты, и "Лебединое" три дня подряд — 19−22 августа — "плескалось" на экранах страны с утра до вечера, изредка уступая место невнятным новостям.
Так знаменитый балет в сознании людей невольно стал своего рода неофициальным символом августовского путча. Это тем более странно — ведь в сюжете нет ни единого намека на политику, а истории о трагичной любви еще с шекспировских времен притягательны для зрителей всех возрастов. И все же ярлык "самого политизированного балета" вот уже три десятилетия сопровождает "Лебединое озеро".
Особенно горьким и обидным для артистов были несправедливые упреки за их "участие" в несостоявшемся перевороте. А они даже не видели трансляции, потому что в это время балетная труппа Большого театра находилась на гастролях в Латинской Америке.
"Узнали о путче в Аргентине"
Автор этих строк в качестве пресс-секретаря сопровождала эти гастроли, которые продлились более полутора месяцев, стартовав 26 июля из Москвы.
"Туда, где почти не ступала нога советского человека, отправился на гастроли балет Большого театра СССР. И хотя это не лунный ландшафт, а всего-навсего одна из стран Латинской Америки, ни один самолет "Аэрофлота" пока не приземлялся на ее территории. Первым будет тот, что доставит в столицу Парагвая — город Асунсьон — артистов ГАБТа, которые 26 июля вылетели из Москвы", — так начиналась моя первая заметка о гастролях, выпущенная в ТАСС.
Маршрут по Латинской Америке включал четыре страны — Парагвай, Чили, Аргентину и Венесуэлу. Возглавил гастроли художественный руководитель балета ГАБТ Юрий Григорович. В качестве педагогов-репетиторов коллектив сопровождали две великие балерины — Марина Семенова и Галина Уланова. Всего же в турне отправились 147 артистов.
В течение всего турне по Латинской Америке из каждой новой точки я передавала репортажи. Успех выступлений был огромный, принимали Большой балет на самом высоком уровне. В присутствии тамошних президентов прошло открытие гастролей в Парагвае, в Чили, в Аргентине. И тут грянуло 19 августа…
В Москве путч. Казалось бы, какие могут быть танцы, когда дома такое! Но контракт есть контракт, на следующий день — два спектакля. За кулисами не прекращается стихийный митинг. Разгоряченные, прямо со сцены в него включались отработавшие свою партию артисты. Но вот из Москвы стали поступать более обнадеживающие сообщения. Путч, похоже, захлебывался. Эти вести вдохнули в ребят такую силу, что второй спектакль прошел при оглушительной овации. А перед зданием театра в аргентинском городе Кордобе в эти самые мгновения бушевала манифестация в защиту свободы и демократии в СССР. И когда спектакль закончился, вся площадь была усыпана листовками. Я подняла одну — на память, знаю, что так сделали многие.
Поворотный момент в жизни Родины артисты Большого театра достойно пережили за границей. Учитывая создавшуюся ситуацию, наиболее оборотистые импресарио еще более настойчиво стали предлагать танцовщикам выгодные контракты. Но, к чести последних, никто не польстился на "райскую жизнь" в трудное для нашей страны время. Потому по завершении гастролей все 147 участников турне во главе с художественным руководителем Юрием Григоровичем возвратились домой.
"Вся страна погрузилась в замешательство..."
"Мы не видели трансляцию в августе 1991 года, но по тому, что показывали "Лебединое озеро" (запись 1983 года), поняли, что в стране какое-то замешательство, — вспоминает события 30-летней давности народная артистка РФ Мария Былова. — Почему пустили "Лебединое"? Во-первых, это спектакль в четырех картинах, двух актах. Он довольно-таки длительный. Мы безмолвствуем, мы в спектакле ничего не говорим. Есть время для каких-то раздумий, для каких-то решений. Вся страна погрузилась в какое-то замешательство".
По словам балерины, "произошло трагическое, но и просветительское событие". "В чем просветительское? В том, что люди, которые никогда не были в Большом театре и никогда не видели "Лебединое озеро", они хотя бы посмотрели хороший спектакль, гениальный спектакль Чайковского и Григоровича в хорошем исполнении", — сказала артистка.
Она подтвердила, что и сама участвовала в том спектакле. "Тогда я была в ранге первой солистки и в звании заслуженной артистки РСФСР и танцевала па-де-труа с Принцем в первом акте. А вот главные исполнители были великолепные. Народная артистка СССР Наталия Игоревна Бессмертнова и народный артист РСФСР Александр Юрьевич Богатырев вели этот спектакль. Чудесный был Злой гений — Борис Борисович Акимов, тоже народный артист СССР. Замечательный был спектакль, сильный, серьезный, гениальный — я бы так сказала. У Григоровича же вообще нет плохих спектаклей", — заявила Былова.
Недоумение Бессмертновой
Время проходит. Но как это ни печально, в сознании людей "Лебединое озеро" по-прежнему ассоциируется с трагической страницей отечественной истории.
По этому поводу еще 20 лет назад недоумевала Наталия Бессмертнова. Спустя 10 лет после известных событий балерина так вспоминала о них и отвечала на вопрос к ней:
"Вы, наверное, не следите за проявлением политических амбиций: исполнилось 10 лет ГКЧП, и опять по телевидению и в печати полоскали "Лебединое озеро" как символ тоталитарной власти и показывали отрывки из спектакля с вашим участием".
Это цитата из книги-альбома "Незабываемая", посвященной памяти русской балерины Наталии Бессмертновой (1941−2008), выпущенной издательством "Театралис" в 2008 году.
Строки биографии балета
Балет Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро" впервые увидел свет рампы в 1877 году в Москве в Большом театре. Премьера прошла неудачно, балет начали забывать. И забыли бы, если бы не новая его постановка, уже в Петербурге, в Мариинском театре в 1895 году, осуществленная Мариусом Петипа и Львом Ивановым.
От этого второго рождения и отсчитывает "Лебединое озеро" свой триумфальный ход по миру уже второй век. Балет знал множество воплощений, но наилучшие — по-прежнему в России, в Большом театре России, в постановке Юрия Григоровича 1969 года. С этим балетом связаны биографии всех выдающихся балерин второй половины ХХ века — Майи Плисецкой, танцевавшей в этом спектакле более 800 раз, Наталии Бессмертновой, Нины Тимофеевой, Людмилы Семеняки.
"Лебединое озеро" — феномен, переживший разные исторические рубежи: послереволюционное отрицание академической классики, военное лихолетье, эпохи переделок классики ради ее актуальности. Профессионалы балета так и воспринимают это сочинение — вне связи с каким-то историческим периодом, считая этот балет "над схваткой".
И они, безусловно, правы. Вечная жизнь этого балета обусловлена вечностью его идеи — борьба добра со злом, поиск идеала, измена ему и раскаяние. Все эти темы и зазвучали в балете Григоровича как универсальные основы бытия. Выдающийся русский хореограф ставил "Лебединое озеро" не менее 10 раз на разных сценах страны и мира, и всегда находила понимание эта идея.
Разумеется, его "Лебединое озеро" неоднократно было записано на пленку с разным составом артистов. В 1983 году была сделана запись балета с участием первой исполнительницы спектакля 1969 года Наталии Бессмертновой в главной партии Одетты-Одиллии, Александра Богатырева (Зигфрид) и Бориса Акимова (Злой гений). Режиссерами стали Феликс Слидовкер и Инесса Селезнева. Эта запись была подготовлена к юбилею Бессмертновой в июле 1991 года и ждала своей очереди выйти в эфир. Сегодня трудно установить, по чьему именно указанию ее давали в эфир в роковые дни ГКЧП.
Ясно одно, что сам по себе этот балет не мог никак корреспондировать с политической ситуацией в стране. И стал ее парадоксальным заложником. Все занятые в том спектакле и его записи артисты всегда изумлялись этому нелепому сближению балета с политическим моментом.
Новое поколение свободно от знаний о ГКЧП, это не их история. К счастью, и они никак не сближают великое и вечное с суетным и ложным. Пусть так и будет. Известно, что 17 сентября новый балетный сезон Большого театра России откроется "Лебединым озером" в постановке Юрия Григоровича. К тому же в новом сезоне будет отмечено 95-летие великого мастера.
Ольга Свистунова