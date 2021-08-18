Папа Римский назвал вакцинацию от COVID-19 проявлением любви к себе и окружающим

ВАТИКАН, 18 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал в своем видеообращении в среду вакцинацию от коронавируса "актом любви" к себе и окружающим. Текст обращения понтифика распространила пресс-служба Святого престола.

"Привиться [от ковида] теми вакцинами, которые были одобрены компетентными органами - это акт любви. И способствовать тому, чтобы большинство людей сделали прививку, также представляет собой проявление любви. Любви к самим себе, любви к родным и друзьям, любви ко всем народам", - отметил Франциск.

По словам понтифика, любовь может быть всемирной, общественной и даже политической, она "всегда наполнена маленькими жестами личного милосердия, способными преобразить и улучшить общество".

Папа Римский поблагодарил Бога и людей, причастных к созданию вакцин, за то, что у человечества есть препараты, способные защитить его от COVID-19. "Они (вакцины - прим. ТАСС) позволяют надеяться на то, что мы положим конец пандемии, однако это станет возможным, только если вакцины будут доступны всем и если мы будем сотрудничать друг с другом", - подчеркнул он.

Франциск также попросил Бога, чтобы каждый смог привиться от новой коронавирусной инфекции, внеся "свою маленькую крупицу мудрости" и сделав "маленький жест любви".

Сам Франциск привился от COVID-19 еще в январе. В апреле он назвал вакцины "основным орудием борьбы с пандемией". Понтифик также неоднократно призывал к справедливому распределению препаратов по миру и к тому, чтобы не допускать проявления национализма и индивидуализма в этом вопроса.