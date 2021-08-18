В Хабаровском крае подготовили 20 ПВР из-за угрозы сильных подтоплений

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае подготовили 20 пунктов временного размещения из-за угрозы значительных подтоплений в населенных пунктах с прохождением паводковой волны по Амуру. Об этом врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщил в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка, предыдущие прошли без серьезных последствий. Во время нынешнего подъема воды в Амуре в зону паводка попали 22 населенных пункта. Подтоплены дома, дворы, дороги, дачи на островах у города.

"Это уже четвертая волна паводка, мы ожидаем пик паводка у Хабаровска 19-20 августа, у Комсомольска-на-Амуре - 26-27 августа. Ожидаем до семи [метров подъема уровня воды] в этот раз. Мы все меры предприняли, это уже становится традицией. Все силы и средства готовы, у нас 5 тыс. спасателей сейчас "под ружьем", 1,5 тыс. единиц техники и 170 плавсредств. Недавно нам перебросили 50 спасателей "Центроспаса", все они будут распределены по течению реки. Пункты временного размещения, у нас их в готовности 20, развернуты четыре", - сказал Дегтярев. Пункты временного размещения развернуты в краевых колледжах, везде есть условия для питания и ночлега.

В Хабаровске, по информации регионального правительства, сейчас продолжают укреплять стационарные и временные дамбы. Для защиты микрорайона "Прибрежный" на минувших выходных перекрыли вход в амурский затон. Высота насыпи способна выдержать уровень воды в 7,5 м. Также нарастили еще шесть временных сооружений на участках улиц Богачева, Алданской, Прибрежной, Вилюйской, Приемной и Штормовой. Дамбу вдоль территории яхт-клуба на набережной подняли до отметки 8 м. В семи наиболее уязвимых точках расставлены насосы.

Он добавил, что, по данным гидрологов, полноводным Амур будет до 2024-2025 года, после могут наступить десятилетия маловодия. Но при этом регион не будет застрахован от паводков после сильных тайфунов. "Все меры по гидрозащитным сооружениям уже приняты. В Хабаровске в следующем году мы сдаем дамбу Южного округа - это самое протяженное гидротехническое сооружение на Амуре длиной в 9,5 км", - сказал Дегтярев.

Дамбы в Комсомольске-на-Амуре, которые по должны быть введены в 2024 году, сдадут раньше. "Мы ускорились, существенно нарастили темпы и ожидаем даже в 2023 году досрочно их сдать. Везде контролируем стройку, обеспечены средствами, здесь спасибо правительству, президенту, работа идет", - сказал Дегтярев.